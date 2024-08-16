İsrail, İran'a Müdahale İçin Uluslararası Koalisyon Çağrısı Yaptı

İsrail'den Yüksek Düzeyde İttifak Çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Tahran'ın ülkesine yönelik bir saldırının gerçekleşmesi halinde uluslararası koalisyonun destek sağlamasını istedi. Katz, bu isteğini yapmış olduğu resmi açıklamada vurguladı.

Bölgesel Gerginlik ve Diplomatik Temaslar

Katz, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile yaptığı görüşmede, bölgedeki gerginliğin önlenmesi ve esir takası müzakereleri konularını ele aldı. Bu görüşmeler, İsrail'in uluslararası desteğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Katz'tan Açıklamalar

Katz, yaptığı açıklamada, "Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarına açıkça ifade ettim; eğer İran saldırırsa, İsrail'in yanında yer almasını bekliyorum. Bu, sadece savunma ile sınırlı kalmamalı, aynı zamanda İran'daki kritik hedeflere yönelik saldırılarda da koalisyonun katkısını istemekteyiz," dedi.

Esir Takası Süreci

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Katz, İsrail'in esir takasına hazır olduğunu belirtirken, Hamas'ın muhtemel taleplerinin sertleşebileceği konusunda da uyarılarda bulundu.