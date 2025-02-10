İsrail Mahkemesi, Doğu Kudüs'teki Filistinli Kitapçıların Gözaltı Kararını Onadı

İsrail Kudüs Bölge Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "tahrik edici kitaplar sattıkları" gerekçesiyle gözaltına alınan iki Filistinli kitapçının bir günlük gözaltı süresini onayladı. Mahkeme, Doğu Kudüs'te bulunan "Educational Bookshop" isimli kitapçıda çalışan Ahmed ve Mahmud Muna hakkında bir alt mahkemenin verdiği gözaltı kararını bozmadı.

Aynı zamanda amca ve yeğen olan bu iki kitapçı için, İsrail Sulh Mahkemesi tarafından verilen 5 günlük ev hapsi ve 20 gün boyunca kitapçı dükkanlarından uzaklaştırma kararlarının da geçerli olduğu bildirildi.

AB Temsilcilerinden Gözaltı Kararına Destek

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin Temsilciliği'nin yanı sıra Belçika, Fransa, İrlanda, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Finlandiya ve İtalya'nın diplomatik misyonlarından temsilciler, Kudüs'teki duruşmayı takip etti. AB Filistin Temsilciliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail polisinin iki kitapçıyı gözaltına almasını kaygıyla izlediğini belirtti ve "bunun ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğunu" ifade etti.

İsrailli Edebiyatçılardan Tepki

İsrail'deki yazarlar, şairler, kültür enstitüleri ve kitapçılar, Ahmed Muna ve Mahmud Muna'nın gözaltına alınmasına karşı yaptıkları ortak açıklamada, "büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını" duyurdu. Açıklamada, şair Heinrich Heine'nin "Tarihten biliyoruz ki nerede kitaplar yakılırsa, sonunda orada insanlar da yakılır." ifadesine yer verildi ve "kitaplara el konulduğu, kitapçıların gözaltına alındığı bir yerde ifade, özgürlük, mülk ve yaşam hakkının ihlalinin çok yakın olduğu" vurgulandı.

İsrail Polisi Tarafından Düzenlenen Baskın

Pazar akşamı, İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan iki kitapçıya baskın düzenleyerek, Ahmed Muna ve Mahmud Muna'yı gözaltına aldı. Baskında bazı kitaplara el konulurken, bu dükkanların tarihi ve Kudüs'e dair eserler sattığı iddia edildi. Polis, gözaltına alınanların kamu düzenini bozmakla suçlandığını belirtti.

Çocuk Kitabına Dahi El Koyuldu

İsrail polisi, dükkânlarda el konulan kitaplar arasında "Nehirden Denize" isimli bir çocuk boyama kitabının da bulunduğunu kaydetti.