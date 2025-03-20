İsrail Ordu'sundan Beyt Lahiya'ya Yoğun Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze'nin Beyt Lahiya beldesine yönelik yoğun hava saldırıları başlattı. Son veriler can kaybını artırıyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:52
İsrail Ordu'sundan Beyt Lahiya'ya Yoğun Hava Saldırıları

İsrail Ordusu'ndan Yeni Bir Saldırı Dalgası

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine yoğun bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin de bölgeye yönelik yoğun bombardımanlar düzenlediğini bildirdi.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

Şu an için saldırılarda ölen ya da yaralananlara dair tam bir bilgi bulunmamakla birlikte, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi ihlal eden İsrail, 18 Mart itibarıyla Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılara yeniden başlamıştı.

Son 3 gündür devam eden saldırılarda en az 710 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 900'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 49 bin 617'ye, yaralı sayısının ise 112 bin 950'ye ulaştığı bildirildi.

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