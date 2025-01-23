İsrail Ordusu, Ateşkese Rağmen Gazze'de Filistinliyi Öldürdüğünü Açıkladı

İsrail Ordusu, Gazze'de Ateşkesi İhlal Etti

Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, pazar günü uygulanmaya başlanmasına rağmen, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde bir Filistinliyi öldürdüğünü kabul etti.

Gözaltında Kayıplar ve Savaş Tehditleri

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki tehditlere karşı" operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, tehdit oluşturan bir dizi silahlı şüphelinin tespit edildiği ileri sürüldü ve Ekrem Atıf Zenun isimli Filistinlinin İslami Cihad Hareketi'ne mensup olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi.

Ayrıca, açıklamada, "Filistin halkını İsrail ordusunun talimatlarına uymaya ve bölgede konuşlu güçlere yaklaşmamaya" çağırıldığı vurgulandı.

Refah Kentindeki Olaylar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde dün İsrail ordusunun ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Verileri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son verilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 161'e, yaralı sayısı ise 111 bin 166'ya yükselmiştir. Sivil savunma ekipleri, hala enkaz altında kalanların bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir.

Henüz enkazlarda ve yol kenarlarında cansız bedenlerin olduğu kaydedilmiştir.