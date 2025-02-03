İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi: Bir Filistinli Yaralı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine düzenlediği baskınlarda, bir Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 17 yaşındaki bir Filistinli yaralandı ve Kızılay ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, aynı zamanda, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra beldesine de baskın düzenledi. Bu baskında, İsrail askerlerinin ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedilirken, çok sayıda Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Diğer bir taraftan, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki el-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin ardından, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırıları başlatmıştı. İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim’e taşıyarak devam etti.

Bu bölgede yapılan saldırılar, ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına ciddi zararlar vermekte; ayrıca bölgedeki evler de yıkılmaktadır. Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu, Batı Şeria’da saldırıların şiddetini artırmış, baskınlar ve hava saldırıları gerçekleştirerek sivil yerleşim yerlerini hedef almaktadır.

İsrail, altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etmek ve Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla farklı eylemlerle Filistinlilerin canına ve malına zarar vermeye devam etmektedir.