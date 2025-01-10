İsrail Ordusu Batı Şeria'da Büyük Baskınlar Düzenliyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği operasyonlarla evlerde arama yaparak, Filistinlilere yönelik baskınlarını artırdı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:29
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Büyük Baskınlar Düzenliyor

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Çok Sayıda Baskın Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine yönelik baskınlar düzenleyerek evlerde arama yaptı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, ordunun baskını Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Deyr İstiya beldesinde yoğunlaştı.

Baskınlar ve Gözaltılar

İsrail askerleri, bazı evlerde arama yaparak eşyalara zarar verirken, çok sayıda Filistinli genci bir meydanda toplayarak bağladı. Daha sonra bu gençler serbest bırakılmadan, bölgede arama faaliyetlerine devam edildi.

Gaz ve Ses Bombaları Kullanıldı

Baskınların diğer bir noktasında ise Kalkilya kentine bağlı Hacca ve Deyr el-Hatab beldeleri hedef alındı. Burada, Filistinlilerin evlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz atıldığı bildirildi.

Beytüllahim kenti yakınlarındaki Husan köyüne yapılan baskın sırasında da ev ve iş yerlerine saldırılar düzenlendi. Özellikle Beytüllahim’in güneyinde yer alan Hadar beldesinde bu tür saldırılara devam edilmektedir.

Baskınlar Sonrası Artan Sayılar

7 Ekim 2023ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarla birlikte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskın sayısında önemli bir artış yaşandı. Bu süreçte, 167'si çocuk olmak üzere toplamda 837 Filistinli hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı 25 Mayıs'ta Yapılacak!
2
Bursa'da Lise Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Kazada Rapor Bekleniyor
3
Muş'ta Doktorlardan AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım
4
Bakan Işıkhan: İş İstatistikleri ve İstihdamda Artış
5
Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
6
Güney Kore'de Başbakan Yardımcısının İstifa Süreci: Güvenlik Şefi Park Jong-joon Görevden Ayrıldı
7
Esnaf, İSG Hizmetlerini Kendisi Yürütme Hakkına Sahip Olacak

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!