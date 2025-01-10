İsrail Ordusu Batı Şeria'da Büyük Baskınlar Düzenliyor

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Çok Sayıda Baskın Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine yönelik baskınlar düzenleyerek evlerde arama yaptı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, ordunun baskını Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Deyr İstiya beldesinde yoğunlaştı.

Baskınlar ve Gözaltılar

İsrail askerleri, bazı evlerde arama yaparak eşyalara zarar verirken, çok sayıda Filistinli genci bir meydanda toplayarak bağladı. Daha sonra bu gençler serbest bırakılmadan, bölgede arama faaliyetlerine devam edildi.

Gaz ve Ses Bombaları Kullanıldı

Baskınların diğer bir noktasında ise Kalkilya kentine bağlı Hacca ve Deyr el-Hatab beldeleri hedef alındı. Burada, Filistinlilerin evlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz atıldığı bildirildi.

Beytüllahim kenti yakınlarındaki Husan köyüne yapılan baskın sırasında da ev ve iş yerlerine saldırılar düzenlendi. Özellikle Beytüllahim’in güneyinde yer alan Hadar beldesinde bu tür saldırılara devam edilmektedir.

Baskınlar Sonrası Artan Sayılar

7 Ekim 2023 ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarla birlikte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskın sayısında önemli bir artış yaşandı. Bu süreçte, 167'si çocuk olmak üzere toplamda 837 Filistinli hayatını kaybetti.