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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Onlarca Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda onlarca Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sürerken gözaltı sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:07
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Onlarca Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kent ve beldelerine baskınlar düzenleyerek, onlarca Filistinliyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ordunun Nablus, Ramallah, Kalkiliya ve Doğu Kudüs’teki birçok beldeye yaptığı baskınlar dikkat çekti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Ramallah kentinde bulunan el-Celezon ve Kalkiliya kentinde, Batı Şeria’nın çeşitli yerlerinde onlarca Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti. Tanıklara göre, baskınlar sırasında evlerde arama yapan İsrail askerleri, kasıtlı bir şekilde ev eşyalarını tahrip ederek birçok Filistinliyi de sorguladı.

Kalkiliya kentine düzenlenen baskında da en az 7 Filistinli gözaltına alındı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor.

İsrail askerleri ile, Filistin topraklarını işgal eden İsrailli yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle, 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 169'u çocuk olmak üzere 944 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 15 bin 700 kişi gözaltına alındı.

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