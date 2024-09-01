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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yıkımlara Devam Ediyor

Ağustos ayında İsrail ordusu Batı Şeria'da 78 Filistin evi ve tesisi yıktı, çok sayıda mülke zarar verildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:13
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yıkımlara Devam Ediyor

İsrail'in Batı Şeria'da Yıkımları Devam Ediyor

Ağustos ayı itibarıyla İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait %78 ev ve tesisi yıktı. Ayrıca, 74 ev ve tesis için yıkım tebligatları gönderildi. Bu dönemde toplam 206 mülke saldırı gerçekleştirilerek zarar verildi.

Raporda Yer Alan Bilgiler

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamalarına dair her ay düzenli olarak raporlar yayımlamaktadır. Ağustos 2024 tarihli raporda yer alan bilgilere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'da gerçekleştirdikleri yıkımlarla birlikte, polis korumasında uyguladıkları saldırılarla 206 mülke zarar verdi ve birçok ağacı kökünden söktü.

Filistinlilere Yönelik Haksız Uygulamalar

Yine raporda, İsrail askerlerinin Filistinlilerin taşınmazlarına yönelik gerçekleştirdikleri saldırılarda silah zoruyla birçok kıymetli eşyayı gasbettiği belirtiliyor. Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsraillinin, uluslararası hukuka aykırı olarak Filistin topraklarını gasbettiği ifade ediliyor.

Yıkımların Gerekçesi

İsrail yönetimi, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait evlerini genellikle 'ruhsatsız' oldukları gerekçesiyle yıkma hareketi sergiliyor. Ancak bu uygulamalar, uluslararası camia tarafından uluslararası hukuka aykırı bulunuyor.

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