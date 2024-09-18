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İsrail Ordusu Gazze'de 96 Bin Evi Yıktı

İsrail, Gazze'de 96 bin evi yıktığını kabul ederek, patlayıcı yerleştirildiği iddiasında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:55
İsrail Ordusu Gazze'de 96 Bin Evi Yıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Yıktığı Evler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait yaklaşık 96 bin evi patlayıcı yerleştirildiği gerekçesiyle yıktığını duyurdu. Bu açıklama, ordunun Refah kentinde meydana gelen bir patlamanın ardından geldi. Bu patlamada 4 İsrail askeri hayatını kaybederken, 5 asker de yaralandı.

Patlayıcı Tehdidi ve Yıkımlar

İsrail Ordu Radyosu, "Dün Refah’ta yaşanan bu olay, Hamas tarafından bölgeye yerleştirilen patlayıcılar nedeniyle meydana geldi," diyerek, bu binaların yalnızca bir kısmını temsil ettiğini belirtti. Gazze Şeridi'nde yıkımların sadece Refah'ta değil, birçok bölgede gerçekleştiği bildirildi. Toplamda, 14 bin evin Refah'ta olmak üzere, 96 bin evin patlayıcı iddiasıyla yıkıldığı ifade edildi.

İsrail Saldırılarının Etkileri

Resmi verilere göre, İsrail'in 27 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana 350 bin ev tamamen ya da kısmen yıkıldı, ayrıca 80 bin ev kullanılamaz hale geldi. Bununla birlikte 825 cami ve 3 kilise de yıkıldı.

Hamas'ın Saldırısı ve Sonrası

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara yönelik sürekli ihlaller nedeni ile karşı saldırı başlattı. İsrailli yetkililer, bu saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5.132 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan, 41 bin 272 Filistinli de bu süreçte öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında binlerce insanın olduğu belirtilirken, sivillerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak ciddi zararlara yol açılması devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'ye başlattığı saldırılarda 713 askerinin öldüğünü, 4.448 askerinin yaralandığını açıkladı.

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