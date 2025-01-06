İsrail Ordusu Gazze'de Artan Saldırılarıyla Dikkat Çekiyor

İsrail ordusu, esir takası müzakereleri devam ederken Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıları artırdı. Son dört günde gerçekleştirilen hava saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda, İsrail ile Hamas arasında yürütülen dolaylı müzakereler sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun onayı ile İsrailli bir heyet, 3 Ocak'ta esir takası müzakerelerine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Suudi Arabistan'nın Şark gazetesi, Hamas'ın bir ateşkese varılması halinde serbest bırakacağı İsrailli esirlerin listesini yayımladı. Ancak İsrail yönetimi, bu listenin henüz kendilerine ulaşmadığını bildirdi.

Gazze'de Artan Saldırılar

Esir takası müzakereleri sürerken, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının artış göstermesi önemli bir endişe kaynağı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen saldırılarda en az 272 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırıların Dağılımı

İsrail ordusunun hava saldırıları, çoğunlukla Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerine odaklanmış durumda. 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, yaklaşık 45 bin 805 Filistinli öldü; bu rakamın 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si ise kadın. Ayrıca, 109 bin 64 kişi yaralandı.