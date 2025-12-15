DOLAR
Aydın'da 8-14 Aralık 2025 Denetimleri: 45 Kişi Tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün 8-14 Aralık 2025 operasyonlarında 45 kişi tutuklandı; 42 bin 450 sorgu, çok sayıda uyuşturucu, silah ve trafik cezası kayda geçti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:05
Aydın'da 8-14 Aralık 2025 Denetimleri: 45 Kişi Tutuklandı

Aydın'da 8-14 Aralık 2025 Denetimleri: 45 Kişi Tutuklandı

Operasyon Özeti

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun mesai yürüttü. Yapılan çalışmalarda çok sayıda arama, yakalama ve adli işlem kayda geçti.

Denetim ve Gözaltılar

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin çalışmaları sonucunda toplam 42 bin 450 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 102 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edilen şahıslardan 45'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca daha önce faili meçhul olarak kayıt altına alınan 29 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 46 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu alanda ayrıca bilinci artırmak amacıyla 2 bin 690 vatandaşa eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ve Silah Operasyonları

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 243 gram uyuşturucu madde ile 627 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan silah ve mühimmatla ilgili operasyonlarda 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve pompalı tüfek ile 162 adet fişek ele geçirildi.

Trafik Denetimleri

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerde 19 bin 601 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 174 araç trafikten men edilirken, toplam 5 bin 877 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi.

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 8 ARALIK İLA 14 ARALIK 2025 TARİHLERİ ARASINDA İL GENELİNDE...

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 8 ARALIK İLA 14 ARALIK 2025 TARİHLERİ ARASINDA İL GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARDAN 45'İ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

