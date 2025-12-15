Aydın'da 8-14 Aralık 2025 Denetimleri: 45 Kişi Tutuklandı

Operasyon Özeti

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun mesai yürüttü. Yapılan çalışmalarda çok sayıda arama, yakalama ve adli işlem kayda geçti.

Denetim ve Gözaltılar

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin çalışmaları sonucunda toplam 42 bin 450 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 102 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edilen şahıslardan 45'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca daha önce faili meçhul olarak kayıt altına alınan 29 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 46 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu alanda ayrıca bilinci artırmak amacıyla 2 bin 690 vatandaşa eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ve Silah Operasyonları

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 243 gram uyuşturucu madde ile 627 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan silah ve mühimmatla ilgili operasyonlarda 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve pompalı tüfek ile 162 adet fişek ele geçirildi.

Trafik Denetimleri

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerde 19 bin 601 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 174 araç trafikten men edilirken, toplam 5 bin 877 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi.

