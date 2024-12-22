İsrail Ordusu Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor: 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde Yeni Saldırılar Düzenledi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 17 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından elde edilen bilgilerle, Gazze kentinin orta kesimindeki Derec Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Musa bin Nuseyr Okulu hedef alındı. Bu saldırı sonucunda aralarında iki kadın ve çocukların da bulunduğu 8 sivil yaşamını yitirdi.

Görgü Tanıkları Olayı Anlatıyor

Olayın tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okulun bahçesinde yer alan, yerinden edilmiş Filistinlilere ait çadırları hedef aldığını bildirdi. Saldırı sonucunda çıkan yangın birçok çadırın yanmasına, okula ait binaların da zarar görmesine yol açtı.

Yoğun Topçu Saldırıları ve Diğer Hedefler

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin güney kesimlerine yoğun topçu saldırıları gerçekleştirdi. Askeri araçlardan açılan ateşin yanı sıra, bölgeye duman bombaları da fırlatıldı. Ayrıca, İsrail'in Cela Caddesi'ndeki bir araca yönelik düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Han Yunus'taki Saldırı ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Han Yunus kentinin orta kesiminde bir apartman dairesine yönelik olarak düzenlenen saldırıda bir Filistinli çiftin yaşamını yitirdiği, enkaz altında kalanların olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Refah'taki Hava Saldırıları Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinin doğusundaki bölgelere de İsrail hava saldırıları yapılmaya devam ediyor. Bu saldırılar sonucu kimlikleri bilinmeyen 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.