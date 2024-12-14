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İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde 6 Filistinliyi Hayatını Kaybettirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 22:10
İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde 6 Filistinliyi Hayatını Kaybettirdi

İsrail Ordusu'ndan Gazze'ye Yine Saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sivil hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki bir sağlık kaynağının aktardığı bilgilere göre, Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Deyr el-Belah kentinin güneybatısındaki Assar Mescidi yakınlarındaki bir çadır, İsrail ordusunun hedefi oldu. Bu çadırda bulunan sivil vatandaşların arasında 4 kişi hayatını kaybetti ve yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Başka Bir Saldırı Daha

Ambulans ekipleri, Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'nde bulunan bir grup Filistinli'nin de İsrail ordusunun saldırısına maruz kaldığını bildirdi. Bu saldırı sonucunda 2 Filistinli hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı.

Sonuclar itibarıyla, Deyr el-Belah ve Nasr Mahallesi'ne düzenlenen saldırılarda toplamda 6 Filistinli hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Yüksek Can Kaybı Rakamları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 44.930 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 17.492'si çocuk, 11.979'u kadın ve 106.624 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce kayıp olduğu bildirilirken, sivil halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alındığından, bu durum sivil altyapının tahrip olmasına neden oluyor.

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