İsrail Ordusu Hiyam Beldesine Yoğun Saldırılar Düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak bölgedeki hakimiyetini artırmaya çalışıyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, "Hava saldırıları, bombalamalar ve topçu ateşleriyle Hiyam'daki karadan operasyon hızlandı." şeklinde duyurdu. İsrail'in kara saldırılarına 23 Eylül'den bu yana devam eden Hiyam'da, dün "en zorlu ve şiddetli gecelerinden birinin" yaşandığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun Hiyam beldesinde uyguladığı yoğun saldırının devam ettiğine vurgu yapan haber, hava saldırıları sonucunda evlerin ve mahallelerin ciddi hasarlar alındığını ortaya koydu. Özellikle bölgenin batı kısmında büyük patlamaların olduğu bildirildi.

Lübnan'ın güneyini karadan işgal eden İsrail ordusu, Hiyam’ı önemli bir geçiş noktası olarak görüyor.

8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah ile süren çatışmaların ardından, İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını artırdı. 23 Eylül itibarıyla, Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine de yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim'den bu yana 926'sı kadın ve çocuk olmak üzere toplam 3 bin 670 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 413 kişi ise yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybederken, Hizbullah İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. Bu saldırılarda, çoğunlukla ordu üsleri hedef alınıyor ancak büyük bir hasar kaydına rastlanmamış durumda.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç edenlerin sayısı artarken, Lübnan hükümeti, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Bu göç edenlerden 624 binden fazlası Suriye'ye sığındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.