İsrail Ordusu, Hizbullah Noktasına Saldırdı: Ateşkes Anlaşması İhlal Edildi

İsrail Ordusu'ndan Hizbullah'a Saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'a ait bir gözetleme noktasına saldırdığını açıkladı. Bu saldırıyla birlikte, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ihlal edildiği kabul edildi.

Açıklama ve İddialar

Yapılan yazılı açıklamada, saldırının Aytana bölgesinde gerçekleştiği belirtildi. İsrail ordusu, söz konusu noktanın Hizbullah tarafından ateşkes anlaşmasını ihlal edecek şekilde kullanıldığını öne sürdü.

Lübnan'daki Hava Saldırısı

Günün ilerleyen saatlerinde, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hermel kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ateşkes Durumu ve Sonuçları

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşması, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinden çekilmesini öngörüyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun bölgedeki kontrolünü tam anlamıyla sağlamadığını gerekçe göstererek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

Ateşkes sonrası süre zarfında, Lübnan Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, İsrail ordusunun saldırılarında 82 kişi hayatını kaybefetti, 270 kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer, İsrail'in ülkenin güneyindeki işgali ve saldırılarıyla ateşkesi ihlal ettiğini savunuyor.