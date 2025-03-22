İsrail Ordusu, Lübnan'dan Atılan Füzeleri İmha Etti

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine atılan 3 füzeyi imha etti, bu saldırı 4 aylık ateşkesin ardından gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:17
İsrail Ordusu, Lübnan'dan Atılan Füzeleri İmha Etti

İsrail Ordusu, 3 Füzeyi İmha Ettiklerini Duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail’in kuzeyine yönlendirilen 3 füzeyi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Bu olay, İsrail ve Lübnan arasında 4 ay önce ilan edilen ateşkesten bu yana yaşanan ilk füzeli saldırı olarak kaydedildi.

Ordu, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Lübnan hava sahasından geçen 3 füze tespit edildi ve hava kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." ifadelerine yer verdi.

Füzeler Metula’yı Hedef Aldı

Açıklamalara göre füzeler, Metula yerleşiminde sirenlerin çalmasının ardından yerel saatte 07.32 ve 07.34'te etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv’in Lübnan'dan kuzeyde yer alan Celile bölgesine ateş açılmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti. Israel Hayom gazetesinin aktardığına göre Katz, "Celile’deki yerleşim birimlerine güvenlik sağlama sözü verdik ve bu sözümüzü tutmak zorundayız." dedi.

Olası Tepkiler ve Saldırının Ardındaki Sorular

İsrail Genelkurmay Başkanı General Eyal Zamir, roket saldırısının ardından yaptığı değerlendirmede, İsrail ordusu'nun saldırılara karşı güçlü bir yanıt vereceğini açıkladı. Ayrıca, ateşkes anlaşmasını koruma yükümlülüğünün Lübnan devletine ait olduğunu söyledi.

Maariv gazetesi, Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi tarafından düşürülen 3 füzenin, toplamda 6 füze arasında olduğunu ve diğer 3’ünün Lübnan topraklarına düştüğünü belirtti. Gazete, Hizbullah'ın bu sabah İsrail’i şaşırtan bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kanal 12 televizyonu ise İsrail ordusunun, Lübnan’dan fırlatılan füzelere karşılık olarak topçu saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkesine rağmen, İsrail sıkça bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan makamlarına göre, ateşkes sonrası yapılan saldırılarda en az 94 kişi yaşamını yitirdi, 288 kişi ise yaralandı. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen sınır hattındaki 5 noktada varlığını sürdürüyor.

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