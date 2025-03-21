İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Araç Ateşine Tutuldu

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'teki ateşkes anlaşması ihlali ile Lübnan'ın güneyinde bir araca ateş açtı; bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:18
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Araç Ateşine Tutuldu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca ateş açarak bir kişiyi yaraladı. Olay, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ihlali olarak kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirisine göre, İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentiyle Keferkila ile Udeyse beldeleri arasındaki yolda bir araca ateş açtı. Olay sonucunda yaralanan kişi, Nebatiye kentindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Ateşkes Anlaşması ve Gerçekleşen İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu sık sık bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybetti ve 288 kişi yaralandı.

Bunun yanı sıra, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında İsrail ordusu, sınır hattındaki beldelere girerek; Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi beş noktada varlığını sürdürmektedir, bu durum ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesinin ihlaline işaret etmektedir.

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