İsrail Ordusu, Oscar Ödüllü Belgesel Ekibinden Hamdan Ballal'ı Gözaltına Aldı

İsrail Ordusundan Gözaltı Operasyonu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Oscar ödüllü belgesel "Başka Toprak Yok" (No Other Land) ekibinde bulunan Hamdan Ballal'ı gözaltına aldığı bildirildi.

Mesafir Yatta'da Yaşanan Gerginlik

Batı Şeria'nın güney kısmındaki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan aktivistler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Susya köyüne saldırdığına dair ortak bir açıklama yaptı.

Kesici alet ve silah taşıyan maskeli İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırıda yaralananların olduğu ve Filistinlilerin mülklerinin zarar gördüğü aktarıldı.

ABD'li Aktivistlere Yönelik Saldırı

Saldırıyı belgelemek üzere olay yerine giden beş ABD'li Yahudi aktivist de, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına maruz kaldı. Aktivistlerin içinde bulunduğu aracın taşlandığı kaydedildi.

Oscar Ödüllü Belgeselin Arkasında Yatan Gerçekler

İsrail ordusunun gözetiminde gerçekleşen saldırıda, Hamdan Ballal ve çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. "Başka Toprak Yok" belgeseli, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasının karşısında Filistinlilerin mücadelesini anlatmakta. Bu belgesel, bu yıl En İyi Belgesel Oscar'ını kazanmıştı.