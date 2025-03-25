İsrail Ordusu, Oscar Ödüllü Belgesel Ekibinden Hamdan Ballal'ı Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Oscar ödüllü belgesel ekibinden Hamdan Ballal'ı gözaltına aldı. Olayda aktivistler yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 01:02
İsrail Ordusu, Oscar Ödüllü Belgesel Ekibinden Hamdan Ballal'ı Gözaltına Aldı

İsrail Ordusundan Gözaltı Operasyonu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Oscar ödüllü belgesel "Başka Toprak Yok" (No Other Land) ekibinde bulunan Hamdan Ballal'ı gözaltına aldığı bildirildi.

Mesafir Yatta'da Yaşanan Gerginlik

Batı Şeria'nın güney kısmındaki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan aktivistler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Susya köyüne saldırdığına dair ortak bir açıklama yaptı.

Kesici alet ve silah taşıyan maskeli İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırıda yaralananların olduğu ve Filistinlilerin mülklerinin zarar gördüğü aktarıldı.

ABD'li Aktivistlere Yönelik Saldırı

Saldırıyı belgelemek üzere olay yerine giden beş ABD'li Yahudi aktivist de, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına maruz kaldı. Aktivistlerin içinde bulunduğu aracın taşlandığı kaydedildi.

Oscar Ödüllü Belgeselin Arkasında Yatan Gerçekler

İsrail ordusunun gözetiminde gerçekleşen saldırıda, Hamdan Ballal ve çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. "Başka Toprak Yok" belgeseli, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasının karşısında Filistinlilerin mücadelesini anlatmakta. Bu belgesel, bu yıl En İyi Belgesel Oscar'ını kazanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da 3 Katlı Bina Çatısında Yangın: Hasar ve Yaralı Var
2
İsrail Saldırılarında 6 Filistinli Yaşamını Yitirdi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversiteli Gençlerle İftar Programına Katılacak
4
Gündemde Bugün: 25 Mart 2025'te Önemli Olaylar ve İstişareler
5
Meksika'da Jalisco Karteli Elebaşı Jose Gregorio Gözaltına Alındı
6
Trump, Alina Habba'yı New Jersey Başsavcısı Olarak Atadı!
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar: 'Vandalların Sorumlusu Ana Muhalefet!'

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı