İsrail Ordusu Suriye'nin İşgal Altındaki Bölgelerinde 'Turistik Tur' Düzenleyecek

İsrail Ordusu, Suriye'de İlk Defa 'Turistik Turlar' Düzenleyecek

İsrail ordusu ve Golan Bölge Konseyi, Suriye'de işgal edilen bölgeler için İsraillilere yönelik 'turistik tur' düzenleyeceğini açıkladı. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, bu turlar, Suriye sınırları içerisinde bulunan ve daha önce sivillerin nadiren ziyaret edebildiği alanları kapsayacak.

Gezi Rotası ve İçerikleri

İlk olarak, Rukkad Vadisi ile birlikte Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh), Cebel er-Rus ve Yermuk Nehri yakınındaki Hicaz demir yolu tünelinin bulunduğu bölgeler gezilecek. Bu tur, Golan Tepeleri'nde bulunan yerleşim birimleriyle işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek.

Suriye'de Süregelen İşgal ve Saldırılar

Bununla birlikte, İsrail’in Suriye'deki işgali ve askeri faaliyetleri de devam etmekte. 1967'den bu yana Golan Tepeleri'ni işgal eden İsrail, Baas rejiminin çöküşünden bu yana Suriye topraklarına yönelik saldırılarını artırdı. 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen hava saldırılarında Hama Havalimanı ve Humus'taki askeri altyapılar hedef alınırken, Dera iline düzenlenen saldırılarda 9 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Son olarak, 3 Nisan 2023'te Şam’ın Kisva Mahallesine hava saldırısı düzenlendi. Bu gelişmeler, İsrail'in Suriye'deki askeri varlığını ve stratejilerini gözler önüne seriyor.