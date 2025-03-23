İsrail Ordusu: Yemen'den Fırlatılan Balistik Füze Engellendi

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin, ülke sınırlarına ulaşmadan hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, fırlatılan füzenin bu sabah saatlerinde Yemen’den atıldığı ve İsrail sınırlarına girmeden düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, füzenin fırlatılmasıyla birlikte Kudüs ve Tel Aviv dahil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiği ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlayan İsrail’i salı gününden bu yana beşinci kez hedef aldı.