İsrail Ordusu: Yemen'den Fırlatılan Balistik Füze Engellendi

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:42
İsrail Ordusu: Yemen'den Fırlatılan Balistik Füze Engellendi

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin, ülke sınırlarına ulaşmadan hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, fırlatılan füzenin bu sabah saatlerinde Yemen’den atıldığı ve İsrail sınırlarına girmeden düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, füzenin fırlatılmasıyla birlikte Kudüs ve Tel Aviv dahil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiği ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlayan İsrail’i salı gününden bu yana beşinci kez hedef aldı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan Göle Ovası'ndaki Büyüleyici Menderesler Dronla Görüntülendi
2
İsrail Ordusundan Lübnan'da Saldırı: 1 Ölü
3
İBB Başkanı İmamoğlu Hakkındaki Yolsuzluk Soruşturmasında Gelişme!
4
Antalya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında 3 Zanlı Tutuklandı
6
Gazze Hükümeti: Soykırım ve Sessizlik Ortasında İnsani Felaket Kapıda
7
Motosiklet Tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda Şehitlere Saygı Büyüttü

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!