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İsrail Ordusundan Cibaliya'daki Birliklerin Çekilmesi

İsrail ordusu, Gazze'nin Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki birliklerini kısmen çekti, 600 Filistinli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:21
İsrail Ordusundan Cibaliya'daki Birliklerin Çekilmesi

İsrail Ordusundan Cibaliya'daki Birliklerin Çekilmesi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya beldesindeki askeri varlığını "kısmen" azaltma kararı aldı. Cibaliya Mülteci Kampı'nda 600 Filistinlinin gözaltına alındığı ve 50 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği gelen bilgiler arasında. Bu durum, sivil kayıpların yanı sıra bölgede büyük bir yıkıma neden oldu.

Askeri Birliklerin Çekilmesi ve Gözaltılar

İsrail Ordu Radyosu, 460. Tugayın bölgeden ayrıldığını, ancak Givati ile 401. tugayların hala bölgede bulunduğunu bildirdi. Cibaliya Mülteci Kampı'nın neredeyse tamamen boşaltıldığı, bu süreçte gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere başka bir yere götürüldüğü ifade edildi.

Kemal Advan Hastanesi'ndeki Baskın

İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesine düzenlenen bir baskının tamamlandığını ve hastane çevresinde savaş ekipmanları ile Hamas'a ait belgelere ulaşıldığını iddia etti. Ancak daha önce gerçekleştirilen benzer baskınlarda elde edilen materyallerin gerçekliği kanıtlanmamıştı.

Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesi

İsrail, 5 Ekim'den itibaren Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenleyerek, Filistinlilerin bölgeden tahliye edilmesini amaçlıyor. Bu süreçte, savaşın tırmanmasıyla birlikte iç göçlerin artması ve sivil altyapının tahrip olması endişe veriyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği askeri operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye ulaştığı, yaralı sayısının ise 101 bin 110 olduğu bildirildi. Enkaz altında kalanların sayısının da binlerce olduğu belirtiliyor.

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