İsrail Ordusundan Gazze'ye 100'den Fazla Kamyonete Saldırı

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde Büyük Bir Operasyon Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 100 beyaz kamyonete yönelik kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu kamyonetlerin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim tarihinde kullanıldığı iddia edildi.

Saldırının Detayları

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ile iş birliği içinde yürütülen operasyonda Gazze'de en az 100 beyaz kamyonetin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, bu kamyonetlerin silah taşımak için kullanıldığı öne sürüldü.

Ateşkesin Sonlandırılması ve Sonuçları

İsrail ordusu, 19 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılara yeniden başladı. Saldırılar sonucunda 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'ye, yaralı sayısı ise 113 bin 408'e yükseldi.

Hamas'tan Tepkiler

Hamas, İsrail'in ateşe yeniden başlaması ile ilgili olarak “İsrail verdiği sözlere uymadı ve Gazze’de Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattı” ifadesini kullandı. Ayrıca, Hamas, Ülkelerin arabuluculuğuyla yeni bir ateşkes teklifi almalarına rağmen, İsrail'in bunu reddettiğini kaydetti.

Siyasi Gelişmelerin Etkisi

Operasyonların, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden almasının hemen ardından başlayarak tartışmalı siyasi adımların gölgesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Görsellerin bazıları saldırıların ardından kamuoyuyla paylaşıldı ve çatışmaların şiddeti tüm dünyada yankı buldu.