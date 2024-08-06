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İsrail Ordusundan Han Yunus'ta Bombardıman: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Han Yunus'ta Filistinlilerin barındığı çadırı bombaladı. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 21:00
İsrail Ordusundan Han Yunus'ta Bombardıman: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

Han Yunus'taki Bombardıman

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırı hedef aldığı bildirildi. Bu saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı, Han Yunus'un doğusunda bulunan Zinna beldesindeki Ebu Nuveyre Okulu çevresinde gerçekleşti. Olayda çok sayıda kişi yaralandı ve acil durum ekipleri olay yerine intikal etti. Önceki Saldırılar

Sivil Savunma Teşkilatı, gün içerisinde daha önceki bir saldırıda ise, Gazze kentinin güneybatısında bir evi hedef alan İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi öldürdüğünü ve 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

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