İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırısında 16 Ölü

İsrail Ordusu Gazze'yi Hedef Aldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin orta kısmındaki Bureyc Mülteci Kampı'nda iki evi bombaladı. Bu saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

Refah Kentine Yönelik Saldırı

İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu da hedef aldı. Bu saldırılar sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Cibaliya Mülteci Kampındaki Durum

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Fahura semtinde onlarca binanın patlayıcılarla havaya uçurulduğunu bildirdi.

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