İsrail Saldırıları: Gazze'de 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda toplam 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinde saldırılar ve hedef alınan siviller

Gazze'ye uygulanan abluka ve yardım girişine getirilen kısıtlamaların eşlik ettiği saldırılarda hedef alınanlar arasında siviller, yerinden edilenlerin çadırları, araçlar ve binalar yer aldı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının sivillerin bulunduğu alana bomba atması sonucu Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde 2 Filistinli yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucunda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'ndeki Sidra bölgesinin hedef alındığı saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli mahallelerini hedef alan saldırılarında ek olarak 6 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Gazze'nin Sabra Mahallesi'nde, "ed-Deyri" ailesine ait bir evin bombalanması sonucu ölenler ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Gazze kentinin batısında ise İsrail ordusu, Kudüs Açık Üniversitesi kuzeyini yoğun şekilde bombaladı.

İsrail ordusu kentte Vahde Caddesi ile el-Ehli Baptist Hastanesi çevresine bildiriler bırakarak halka kenti terk edip Gazze Şeridi'nin güneyine gitme uyarısı yaptı.

Gece boyunca Gazze kentinin kuzeybatısında yerleşim yerleri ve binalar havaya uçuruldu.

Gazze'nin orta kesimi

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bulunan Sevariha bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Zevayide beldesinde, ordunun Faruk Mahallesi'nde sivil bir aracı bombalaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Aynı merkezlere yönelik başka bir saldırıda da bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyi

Daha önce Güney'de gerçekleşen bombardımanda yaralanan bir Filistinlinin tedavi sürecinde hayatını kaybetmesiyle ilgili bilgiler geldi.

İsrail ordusunun saldırıları sonucunda toplam can kaybı: 20. Olaylarla ilgili gelişmeler ve doğrulamalar sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilerle aktarılmaya devam ediyor.