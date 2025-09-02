DOLAR
İsrail Saldırıları: Gazze'de Son 24 Saatte 76 Ölü, 281 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 76 Filistinli hayatını kaybetti, 281 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:18
Güncel bilanço

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 76 Filistinli hayatını kaybetti, 281 kişi yaralandı.

Saldırılar Gazze Şeridi genelinde etkili olurken, bildirilen can kaybı ve yaralanmalar bölgedeki sivil nüfus üzerinde ağır insani sonuçlar doğuruyor.

Bu veriler, bölgedeki durumun ciddiyetini ortaya koyuyor: 76 kişi yaşamını yitirirken, 281 kişi farklı düzeylerde yaralandı.

Gelişmeler ve olaya ilişkin ayrıntılar takip ediliyor; bölgeden gelecek ek bilgilerle bilanço güncellenebilir.

