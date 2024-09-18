İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları

Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlenen bombalı saldırılar sonucunda 8 Filistinli hayatını kaybetti. Olay, Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü'nün açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı.

Refah Kentindeki Saldırı

İsrail ordusunun Refah şehrinin kuzeyinde, ez-Zuhur Mahallesi'nde bulunan el-Kadi ailesine ait eve düzenlediği bombardıman sonucunda, sivil savunma ekipleri evden iki Filistinlinin cesedini çıkardı.

Han Yunus'taki Durum

Han Yunus kentinde ise, en-Neccar ailesine ait bir ev hedef alındı. Huveyc ailesinden 6 kişinin cenazesi sivil savunma ekiplerince enkaz altından çıkarıldı.

Okula Yapılan Saldırı

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 5 çocuk ve 2 kadın olmak üzere toplamda 8 kişi hayatını kaybetti.

Genel Durum

7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 41 bin 272 Filistinli yaşamını yitirdi; 95 bin 551 kişi de yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtilirken, hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapı hedef alınarak büyük tahribat yaşanıyor.