İsrail Saldırısında Yaralanan Filistinli Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze saldırılarında yaralanan gazeteci Ala Esad Haşim, hayatını kaybederek ölü sayısını 206'ya yükseltti.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 00:59
İsrail Saldırısında Yaralanan Filistinli Gazeteci Hayatını Kaybetti

Filistinli Gazeteci Ala Esad Haşim Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaralanan bir başka basın mensubu daha yaşamını yitirdi. Filistinli Gazeteciler Forumu tarafından yapılan açıklamada, Ala Esad Haşim'in hayatını kaybettiği bildirildi.

206. Gazeteci

Bu ölümle birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerin sayısı 206'ya yükseldi.

Uluslararası Topluma Eleştiri

Filistinli Gazeteciler Forumu, Ala Esad Haşim için taziye mesajı yayınlayarak, uluslararası toplumun Filistinli gazetecileri koruyamamasını kınadı. Forum; gazetecilerin mesleklerini uluslararası hukuk ve insani anlaşmalar çerçevesinde özgür şekilde icra edebilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucu, toplamda 48 bin 524 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bu sayının arasında 17 bin 841 çocuğun ve 12 bin 298 kadının bulunduğu aktarılmakta. Ayrıca, 111 bin 955 kişi yaralandı.

Altyapı Hedef Alınıyor

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da saldırılarda hedef alınması nedeniyle sivil altyapı büyük ölçüde tahrip edilmektedir. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, durumun ciddiyeti her geçen gün artmaktadır.

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