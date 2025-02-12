DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,67 -0,78%
ALTIN
3.368,84 -0,43%
BITCOIN
3.512.192,49 -2,29%

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze'ye Sert Tehdit: Yeni Savaş Öncekinden Şiddetli Olacak

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yeni Gazze savaşı tehdidinde bulundu. Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması halinde saldırıların başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:34
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze'ye Sert Tehdit: Yeni Savaş Öncekinden Şiddetli Olacak

İsrail Savunma Bakanı'ndan Şiddetli Tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze üzerinde yeni bir çatışma olasılığına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Katz, Hamas'ın Gazze'deki tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaması halinde saldırılara başlayacaklarını belirtti. "Yeni Gazze savaşı, ateşkes öncesinden farklı bir şiddette olacak" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Ateşkes Öncesi ve Sonrası: Farklı Bir Strateji

Savunma Bakanı Katz, yaptığı video mesajında, Hamas'ın Şabat günü öncesinde esirleri serbest bırakmaması durumunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin yerine getirileceğini ifade etti. Katz, "Hamas mağlup olmadan ve tüm esirler serbest kalmadan savaşı sonlandırmayacağız" dedi.

Güvenlik İstişareleri ve Bedel Ödemeye Hazırlık

İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla bir güvenlik istişare toplantısı gerçekleştiren Katz, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için ağır bedeller ödemeye hazır olduklarının altını çizdi. Bu adım, çatışmanın yoğunluğu ve niteliği üzerinde etkili olacağı düşünülüyor.

Hamas’tan Esir Takası Açıklaması

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta planlanan esir takasının İsrail'in taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle askıya alındığını duyurdu. Açıklamada, bu kararın arabulucu ülkelere baskı kurma fırsatı sunduğu kaydedildi.

Trump ve Netanyahu'nun Açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki esirlerin belirtilen süre içinde serbest bırakılmaması halinde ateşkesin sona ermesi gerektiğini ifade etti ve "Sonra kıyamet kopsun" diyerek durumu ciddiyetle değerlendirdi. Aynı şekilde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, esirler serbest kalmadığı takdirde gazze’ye yönelik ciddi saldırıların başlayabileceği uyarısında bulundu ve orduya takviye birlik gönderme talimatı verdi.

İLGİLİ HABERLER

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
2
Bahçelievler'de Muhtarın Vurduğu Emlakçı Hayatını Kaybetti
3
BAE ve Irak İki Devletli Çözümü Vurguladı: İsrail-Filistin Gerilimi için Umut Var mı?
4
Tokat'ta Şarampole Düşen Otomobilde Baba ve Oğlu Yaralandı
5
AK Parti'den Müsavat Dervişoğlu'na Sert Tepki: 'Milli İradeye Bağlılık Sorgulanamaz'
6
Putin ve Trump Arasındaki Görüşme: 1,5 Saat Telefonla Konuştular
7
Hakkari'de Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları Tamamlandı

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor