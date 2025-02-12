İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze'ye Sert Tehdit: Yeni Savaş Öncekinden Şiddetli Olacak

İsrail Savunma Bakanı'ndan Şiddetli Tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze üzerinde yeni bir çatışma olasılığına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Katz, Hamas'ın Gazze'deki tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaması halinde saldırılara başlayacaklarını belirtti. "Yeni Gazze savaşı, ateşkes öncesinden farklı bir şiddette olacak" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Ateşkes Öncesi ve Sonrası: Farklı Bir Strateji

Savunma Bakanı Katz, yaptığı video mesajında, Hamas'ın Şabat günü öncesinde esirleri serbest bırakmaması durumunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin yerine getirileceğini ifade etti. Katz, "Hamas mağlup olmadan ve tüm esirler serbest kalmadan savaşı sonlandırmayacağız" dedi.

Güvenlik İstişareleri ve Bedel Ödemeye Hazırlık

İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla bir güvenlik istişare toplantısı gerçekleştiren Katz, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için ağır bedeller ödemeye hazır olduklarının altını çizdi. Bu adım, çatışmanın yoğunluğu ve niteliği üzerinde etkili olacağı düşünülüyor.

Hamas’tan Esir Takası Açıklaması

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta planlanan esir takasının İsrail'in taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle askıya alındığını duyurdu. Açıklamada, bu kararın arabulucu ülkelere baskı kurma fırsatı sunduğu kaydedildi.

Trump ve Netanyahu'nun Açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki esirlerin belirtilen süre içinde serbest bırakılmaması halinde ateşkesin sona ermesi gerektiğini ifade etti ve "Sonra kıyamet kopsun" diyerek durumu ciddiyetle değerlendirdi. Aynı şekilde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, esirler serbest kalmadığı takdirde gazze’ye yönelik ciddi saldırıların başlayabileceği uyarısında bulundu ve orduya takviye birlik gönderme talimatı verdi.