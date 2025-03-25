İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye Yönelik Saldırı Planlarını Onayladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye yönelik saldırı planlarını onayladığını ve amaçlarının esirleri kurtarmak olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:05
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye Yönelik Saldırı Planlarını Onayladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye Saldırı Planlarını Onayladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde başlatılan saldırılara ilişkin planların onaylandığını açıkladı. Bakanlıktan gelen resmi açıklamaya göre, Katz bu sabah Gazze Tümeni'nin bulunduğu askeri üsse ziyarette bulundu.

Katz, burada gerçekleştirilen toplantıda, 18 Mart tarihinde ateşkesi bozulmasıyla birlikte yeniden başlatılan saldırılara dair stratejilerin detaylarını gözden geçirdi.

Hedef Gazze'deki Esirler

Katz, ana hedeflerinin Gazze'de tutulan bütün İsrailli esirleri kurtarmak olduğunu belirtti. Aksi takdirde, Gazze topraklarının ele geçirileceği tehditinde bulundu ve Hamas'a ağır bedeller ödetileceğini ifade etti.

Toplantıya, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tamir Yadai, Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor, Gazze Tümeni Komutanı Tuğgeneral Barak Hiram ve 252’inci Tümen Komutanı Tuğgeneral Yehuda Vach katıldı.

İşgalin Genişletilmesi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ni yeniden ikiye ayırdığı bilgisi gün yüzüne çıktı. Özellikle, 36'ncı Tümen olarak bilinen zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan birliğin Güney Komutanlığı'na konuşlandırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Hamas ile ateşkesin bozulmasının ardından Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline yeniden başladığını duyurdu. Söz konusu bölgede bazı Filistinlilerin göç etmesi talep edilmiş ve noktasal saldırılar gerçekleştirilmiştir.

Ateşkesin İhlali

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, 19 Ocak tarihinde başlayan ateşkesin ardından 18 Mart’ta Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılara yeniden başlamıştır. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, bu saldırılarda 792 Filistinli hayatını kaybetmiş ve 1663 kişi yaralanmıştır.

İsrail'in Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgelerde de genişleme çalışmaları sürerken, Beyt Lahiya ve Han Yunus'un açıklarındaki kara işgali devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya Federal Meclis Başkanlığı'na Julia Klöckner Seçildi
2
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye Yönelik Saldırı Planlarını Onayladı
3
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sözleri İki Köprüde Yaşatıldı
4
Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'dan İzinsiz Gösterilere Sert Tepki
5
İzmir'de Kamyonun Çarptığı Yaya, Hayatını Kaybetti
6
Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan ile İkili Ticarette 10 Milyar Hedefini Belirtti

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği