İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye Yönelik Saldırı Planlarını Onayladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye Saldırı Planlarını Onayladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde başlatılan saldırılara ilişkin planların onaylandığını açıkladı. Bakanlıktan gelen resmi açıklamaya göre, Katz bu sabah Gazze Tümeni'nin bulunduğu askeri üsse ziyarette bulundu.

Katz, burada gerçekleştirilen toplantıda, 18 Mart tarihinde ateşkesi bozulmasıyla birlikte yeniden başlatılan saldırılara dair stratejilerin detaylarını gözden geçirdi.

Hedef Gazze'deki Esirler

Katz, ana hedeflerinin Gazze'de tutulan bütün İsrailli esirleri kurtarmak olduğunu belirtti. Aksi takdirde, Gazze topraklarının ele geçirileceği tehditinde bulundu ve Hamas'a ağır bedeller ödetileceğini ifade etti.

Toplantıya, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tamir Yadai, Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor, Gazze Tümeni Komutanı Tuğgeneral Barak Hiram ve 252’inci Tümen Komutanı Tuğgeneral Yehuda Vach katıldı.

İşgalin Genişletilmesi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ni yeniden ikiye ayırdığı bilgisi gün yüzüne çıktı. Özellikle, 36'ncı Tümen olarak bilinen zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan birliğin Güney Komutanlığı'na konuşlandırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Hamas ile ateşkesin bozulmasının ardından Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline yeniden başladığını duyurdu. Söz konusu bölgede bazı Filistinlilerin göç etmesi talep edilmiş ve noktasal saldırılar gerçekleştirilmiştir.

Ateşkesin İhlali

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, 19 Ocak tarihinde başlayan ateşkesin ardından 18 Mart’ta Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılara yeniden başlamıştır. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, bu saldırılarda 792 Filistinli hayatını kaybetmiş ve 1663 kişi yaralanmıştır.

İsrail'in Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgelerde de genişleme çalışmaları sürerken, Beyt Lahiya ve Han Yunus'un açıklarındaki kara işgali devam etmektedir.