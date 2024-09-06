İsrail Yanlısı Avukatlardan UCM Başsavcısına Baskı

İsrail Yanlısı Avukatların UCM Üzerindeki Baskısı

İngiltere'de faaliyet gösteren bir grup avukat, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'a baskı yaparak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması yönündeki taleplerini yeniden değerlendirmesi için çağrıda bulunuyor.

UKLFI'den Mektup ve İddialar

"İsrail için İngiliz Avukatlar" (UKLFI) adlı grup, Kerim Han'ı, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama müzekkeresi çıkarmakla suçladı. Mektupta, Han'ın, yeterli delil sağlamadan bu talebi gündeme getirmesinin, British Bar'ın meslek kurallarına aykırı olduğu ifade ediliyor.

Tehdit ve Zaman Kısıtlaması

Mektupta, Han'ın bu tutuklama taleplerine yanıt vermemesi durumunda karşılaşabileceği sonuçların vurgulanması dikkat çekiyor. Han'dan, 7 gün içinde kararını bildirmesi ve bu süre zarfında herhangi bir adım atılmaması talep ediliyor. Bu süre zarfında alınacak kararın, "ilave eylemlerin" uygulanıp uygulanmayacağı konusunda belirleyici olacağı belirtiliyor.

Savcılık Ofisi'nin Açıklamaları

UCM Savcılık Ofisi, UKLFI'nın mektubunu doğruladı ve içeriği hakkında daha fazla yorumda bulunmadı. Ayrıca, tehditlere aldırış etmeyeceklerini vurguladı. "UCM Savcılık Ofisi, Roma Statüsü kapsamındaki yükümlülüklerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeye devam edecektir." açıklamasında bulunuldu.

Akademik Yorumlar

Nottingham Trent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Luigi Daniele, Başsavcı'ya yönelik baskıları, İsrail yanlısı grupların "çaresizliğine" işaret eden bir durum olarak değerlendiriyor. Ayrıca, "Hukuki bir dayanak olmaksızın yapılan bu tür tehditler, geçerliliğini yitirmiştir" ifadelerini kullanıyor.

Mossad'tan Gelen Tehditler

Öte yandan, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'ın, UCM üzerindeki baskılara yönelik geçmişte yaptığı iddia edilen tehditler de gündeme geldi. Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen'in UCM ile ilgili gizli görüşmeler yaptığı ve etkili olmaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Hollanda'nın Tepkisi

Hollanda, casusluk ve müdahale iddiaları çerçevesinde, İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Bu durum, UCM'nin yürüttüğü soruşturmalarla ilgili kaygılarını ortaya koyarken, dış müdahale ile ilgili rahatsızlığını da belgelemiş oldu.

İsrail için İngiliz Avukatlar (UKLFI)" adlı grup, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'a, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "tutuklama müzekkeresi" çıkarılması talebini yeniden değerlendirmesi için baskı yapıyor.

İsrail için İngiliz Avukatlar (UKLFI)" adlı grup, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'a, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "tutuklama müzekkeresi" çıkarılması talebini yeniden değerlendirmesi için baskı yapıyor.