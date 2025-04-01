İsrailli Bakan, Gazze'deki Ambulans Saldırısını Savundu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 23 Mart'ta Gazze Şeridi'nin Refah kentinde ambulansta yaşanan saldırıyı savundu. Bakan Saar, saldırının gerekçesini "uyarılara uymayan araç" şeklinde belirtti.

Uluslararası Medya ile Basın Toplantısı

Saar, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla uluslararası medya mensuplarıyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, İsrail ordusunun, Refah'taki yaralılara müdahale etmek için bölgeye giden ambulansa ateş açtığına yönelik uluslararası hukuk ihlallerini ele aldı. Saar, "İsrail ordusu, rastgele bir ambulansa saldırmadı" diyerek, olayın ayrıntılarını paylaştı.

Saar, "Geçen pazar günü, ikaz ve acil durum farları olmadan İsrail ordu birliklerine doğru şüpheli bir şekilde ilerleyen birkaç koordinasyonsuz araç tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Saar'ın İddiaları ve Açıklamaları

Gideon Saar, Gazze'de 7 Ekim saldırılarına katılan bir Hamas mensubu olmak üzere toplamda 9 Hamas ve İslami Cihad mensubunun öldüğünü de duyurdu. Ayrıca, Refah kentinden Filistinlilerin sürgün edilmesiyle ilgili soruya "İsrail ordusunun sivilleri korumak için tahliye emri yayınladığını ve bunun uluslararası hukuka uygun olduğu" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze’deki Filistinlileri topyekün sürgün etme planının hala masada olduğunu belirten Saar, bu konuda oluşturulan komitenin çalışmalarına devam edildiğini aktardı.

İsrail Ordusunun Saldırıları Devam Ediyor

Bakan Saar, Lübnan’a yönelik saldırılara da değinerek, bu sabah Beyrut'un hedef alındığını ve bir Hizbullah mensubunun öldüğünü ileri sürdü. Ayrıca, İsrail ordusunun, Refah'ta ambulansa ateş açtığını itiraf ettiği doğrulandı.

Filistin Kızılayı tarafından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı vurgulandı. Aynı gün, Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de sağlık görevlileriyle bağlantıyı kaybetti.

BM'den Çağrı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, dün yaptığı açıklamada, İsrail tarafından öldürülen ve Gazze'de araçlarının yanında cansız bedenleri bulunan 15 sağlık ve insani yardım çalışanı için "hesap verilmesini ve adaletin tecelli etmesini" istedi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahında şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.