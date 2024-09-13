İsrailli Esirlerin Yakınlarından Tel Aviv'de Protesto

Tel Aviv'de Esir Takası İçin Yollar Kapandı
İsrail'deki esirlerin aileleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası yapılması talebiyle Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi. Protestolar sırasında, Namir yolu ve çevresindeki iki cadde trafiğe kapatıldı.
Meşaleler Yakıldı ve Protesto Çağrısı Yapıldı
Kan televizyonunun haberine göre, protestocular meşaleler yakarak dikkat çekti. Ayrıca, esirlerin aileleri sosyal medya üzerinden geniş katılımlar için çağrıda bulundu. Aileler, "Hükümet bizi terk etti. Sokağa çıktık, ancak bizim için hayati olan evlatlarımızın geri dönüşüdür. Bu durumda olan aileler olarak birleşmeli ve güçlü bir kamu mücadelesi yürütmeliyiz," şeklinde açıklamalarda bulundular.
Gösterilerin Devamı
Esir yakınları, eylemlerin daha fazla destekle süreceğini belirterek, bu mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurguladılar.