İsrailli Esirlerin Yakınlarından Tel Aviv'de Protesto

İsrailli esirlerin yakınları, esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de yolları kapattı ve destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:42
İsrailli Esirlerin Yakınlarından Tel Aviv'de Protesto

Tel Aviv'de Esir Takası İçin Yollar Kapandı

İsrail'deki esirlerin aileleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası yapılması talebiyle Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi. Protestolar sırasında, Namir yolu ve çevresindeki iki cadde trafiğe kapatıldı.

Meşaleler Yakıldı ve Protesto Çağrısı Yapıldı

Kan televizyonunun haberine göre, protestocular meşaleler yakarak dikkat çekti. Ayrıca, esirlerin aileleri sosyal medya üzerinden geniş katılımlar için çağrıda bulundu. Aileler, "Hükümet bizi terk etti. Sokağa çıktık, ancak bizim için hayati olan evlatlarımızın geri dönüşüdür. Bu durumda olan aileler olarak birleşmeli ve güçlü bir kamu mücadelesi yürütmeliyiz," şeklinde açıklamalarda bulundular.

Gösterilerin Devamı

Esir yakınları, eylemlerin daha fazla destekle süreceğini belirterek, bu mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurguladılar.

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