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İsrailli Eski Askerden Şok Açıklama: Ordu Filistinlileri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor

Eski İsrail askeri Weiman, ordunun Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını ve bu uygulamanın yaygın olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:59
İsrailli Eski Askerden Şok Açıklama: Ordu Filistinlileri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor

Weiman'dan Şok İfadeler

İsrail ordusunun eski askerlerinden Nadav Weiman, Breaking The Silence sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak verdiği mülakatta, ordunun Filistinlileri "canlı kalkan" olarak kullandığını iddia etti. Weiman, ordunun "komşu prosedürü" ve "sivrisinek protokolü" adını verdiği yöntemlerle bu durumu gerçekleştirdiğini belirtti.

Komşu Prosedürü

Weiman, orduda keskin nişancı olarak görev yaptığı süreçte, Filistinlilere ulaşmalarının gerektiği durumlarda komşuları canlı kalkan olarak kullandıklarını ifade etti. Bu prosedürde, Filistinli bir kişiye ulaşmak için o kişinin komşusunun zorla kapıya götürüldüğünü söyleyen Weiman, "Gecenin bir yarısı geliyorsunuz ve komşuyu alıyorsunuz. Komşuya, 'Kapıyı çal. (Filistinliyi) Onu dışarı çağır. Cevap vermezse kapıyı açacaksın.' deniyor" dedi.

Weiman, bu süreçte çoğu zaman komşuların vurulduğunu ve askerlere, onların vurulmasının daha iyi olduğu fikrinin iletildiğini aktardı. Söz konusu prosedürün 2005 yılında yasaklandığı hatırlatılırken, 7 Ekim 2023 sonrasında bazı askerlerin yine bu yöntemi uygulamak üzere emir aldıklarını duyurdu.

Sivrisinek Protokolü

Weiman, ayrıca, orduda "sivrisinek protokolü" adı altında başka bir yöntem olduğunu ve bunun da Filistinlilerin, bubi tuzaklarına karşı kalkan olarak kullanılmasını içerdiğini belirtti. Askerlerin bu uygulamayı hayvanlar gibi kullandığını ifade ederken, "Evet, askerlerden biri bunu söyledi" dedi.

Uluslararası hukuk, sivillerin askeri faaliyetlerde kalkan olarak kullanılmasını yasaklamakta ve bu tür uygulamalar savaş suçu kapsamına girmektedir.

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