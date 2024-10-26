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İsrailli Gazeteci Kushmaro, Ordunun Saldırısında Rol Aldı

Danny Kushmaro, İsrail ordusunun Lübnan'daki bir köye düzenlediği saldırıya katıldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 20:30
İsrailli Gazeteci Kushmaro, Ordunun Saldırısında Rol Aldı

İsrailli Gazeteci Ordunun Saldırısına Şahsen Katıldı

İsrail’in önde gelen gazetecilerinden Danny Kushmaro, ülkesinin ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bir köye gerçekleştirdiği operasyon sırasında sahada yer aldı. Saldırı sırasında, sivil bir yapıyı hedef alan Kushmaro, olay esnasında kurşun geçirmez bir yelek ve kask giymiş görünüyordu.

Görüntüler Kanal 12'de Yayınlandı

İsrail’in Kanal 12 Televizyonu’nda yayımlanan videolarda, bir asker Kushmaro’ya patlayıcı düzeneğini nasıl ateşleyeceğiyle ilgili bilgiler veriyor. Askerin, "Öndeki gri binadan İsrail’in kuzeyine roketsavar ateşi yapıldığı" bilgisini aktardığı görülüyor.

Saldırının Başlatılması

Bu olayda, Danny Kushmaro, dörtten geriye doğru sayarak patlayıcı düğmesine basıyor ve bina havaya uçuyor. Saldırı esnasında, İsrail ordusunun patlamayı havadan görüntüleyerek televizyon kanalıyla paylaştığı da dikkat çekiyor.

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