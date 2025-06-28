İsrailli Yerleşimciler El Halil'e Baskın Düzenledi

İsrailli yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine düzenlediği baskınlar, bölgedeki Filistinli esnafı zor durumda bıraktı. Görgü tanıklarına göre, bir grup İsrailli, El Halil'in Eski Şehir bölgesinde birçok sokağa baskın yaparak, halkın günlük yaşamına müdahale etti.

Baskınlar sırasında Filistinli esnafa dükkanlarını kapatmaları yönünde baskı uygulandı ve yerel halkın hareketleri engellendi. Filistinlilerin yaşadığı mahallelerde sürekli olarak saldırılar düzenlendiği ve müstehcen dil kullanıldığı ifade ediliyor.

El Halil Protokolü Hakkında Bilgi

El Halil'de İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılması için 15 Ocak 1997 tarihinde El Halil Protokolü imzalanmıştı. Bu protokolde, kentin iki ana bölgeye ayrıldığı belirtildi.

H1 olarak adlandırılan ve şehrin yüzde 80'ini kapsayan alanın Filistin yönetimi altında olması öngörülürken; H2 olarak bilinen bölgede, Harem-i İbrahim Camisi'nin de bulunduğu Eski Şehir, sivil yönetim Filistin'e, ancak güvenlik kontrolü İsrail'e verilmiştir.

Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında El Halil kentinde provokatif tur düzenledi. Eski Şehir bölgesine gerçekleştirilen tur sırasında İsrail güçleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında El Halil kentinde provokatif tur düzenledi. Eski Şehir bölgesine gerçekleştirilen tur sırasında İsrail güçleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.