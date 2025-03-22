İsrailli Yerleşimcilerin Batı Şeria'da 5 Bin 350 Hak İhlali: Son 10 Yılda Artan Saldırılar

İsrailli Yerleşimcilerin Artan Hak İhlalleri

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, son on yıl içinde Batı Şeria’da Filistinlilere ve mülklerine karşı 5 bin 350'den fazla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesinin yayımladığı aylık rapora göre, gaspçı İsraillilerin gerçekleştirdiği ihlaller arasında Filistinlilere, evlerine ve araçlarına taş atma, ev ve iş yerlerini ateşe verme, tarım arazilerini kundaklama gibi eylemler yer alıyor.

Önemli İhlaller ve Sonuçları

Raporda, yerleşimcilerin zeytin ağaçlarını kesme, su altyapısını tahrip etme, hayvanları çalma, öldürme ve farklı yollarla sürgün etme gibi ihlaller gerçekleştirdiği de vurgulandı.

Özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra silahlı saldırılarda artış yaşandığına dikkat çekilen raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının, gaspçıların Filistinlileri köylerinden zorla göç ettirme planlarını hızlandırmaları için bir fırsata dönüştüğü belirtildi.

Raporda ayrıca, "Birçok rapor, İsrailli askerlerin tanıklıklarını içeriyor ve gaspçıların, Filistinlilere yönelik askeri yönetimin dayatılmasında doğrudan rol oynadıklarını, hatta askerleri yönlendirerek ordu içinde karar alma süreçlerine katıldıklarını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Şubat Ayında Yaşanan Saldırılar

Raporda, Şubat ayında İsrail ordusunun Batı Şeria'da 1475, gaspçıların da Filistinlilere karşı 230 saldırı gerçekleştirdiğine işaret edildi. Bu saldırıların Nablus’ta 300, El-Halil’de 267 ve Ramallah’ta 263 olarak yoğunlaştığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Saldırılarda onlarca Filistinli öldürüldü ve yüzlercesi gözaltına alındı.

Son Durum

Gazze Şeridi'nde yürütülen savaşın başlangıcından bu yana, İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki saldırılarını artırdı. Resmi Filistin kaynaklarına göre, bu süreçte Batı Şeria’da 937'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 15 bin 700 kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralı sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.