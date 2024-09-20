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İsrailli Yetkiliden Beyrut'taki Saldırıya İlişkin Açıklama

İsrailli güvenlik yetkilisi, Beyrut'taki saldırının ardından Hizbullah ile artan çatışmalar hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:22
İsrailli Yetkiliden Beyrut'taki Saldırıya İlişkin Açıklama

Beyrut'taki Saldırı Sonrası Yeni Bir Aşama

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sonrası, İsrailli güvenlik yetkilisinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Saldırının hedefinin, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Akil olduğu iddia ediliyor.

Artan Çatışmalar ve Savaş İhtimali

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ve kimliği gizli tutulan bir güvenlik yetkilisi, Hizbullah ile yaşanan çatışmaların derinleşip derinleşmeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Yetkili, "Savaşın yeni bir aşamasındayız ve Hizbullah'ı takip etmeye devam ediyoruz. Her an bir yanıt vermek için hazırlıklıyız; tüm seçenekler masada," ifadelerini kullandı.

Hava Saldırısının Etkisi

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırısına dair yayımlanan haberlerde, saldırıda Hizbullah komutanı Akil'in hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, saldırıda en az 5 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırının ardından bölgede gergin havanın devam etmesi bekleniyor.

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