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İstanbul Adliyesi'nde Akın Gürlek'e Karşılama Töreni

Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başladı, adliyede tören yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:45
İstanbul Adliyesi'nde Akın Gürlek'e Karşılama Töreni

İstanbul Adliyesi'nde Karşılama Töreni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yeni atanan Akın Gürlek için İstanbul Adliyesi'nde anlam dolu bir karşılama töreni gerçekleştirildi. Tören, adliyenin A kapısında yapıldı.

Katılımcılar ve Tören Detayları

Karşılama etkinliğine, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri Güngör Karakoç, Hacı Hasan Bölükbaşı, Ercan Devrim, Bülent Başar, Mehmet Ali Kurt, Abdullah Akın Çiçek, Gökhan Şen, Abdurrahman Üşenmez, Orhan Aydın ve yeni atanan Başsavcıvekili Can Tuncay gibi birçok hakim ve savcı katıldı.

Törenin sonunda, Bekir Altun tarafından Başsavcı Gürlek'e bir çiçek hediye edildi. Böylece karşılama töreni sona erdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek'e (sağda) İstanbul Adliyesi'nde...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek'e (sağda) İstanbul Adliyesi'nde karşılama töreni düzenlendi. Adliyenin A kapısında düzenlenen törene Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun (solda), başsavcı Gürlek'e çiçek takdim etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek'e (sağda) İstanbul Adliyesi'nde...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek'e (sağda) İstanbul Adliyesi'nde karşılama töreni düzenlendi. Adliyenin A kapısında düzenlenen törene Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun (solda), başsavcı Gürlek'e çiçek takdim etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek'e (sağda) İstanbul Adliyesi'nde...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek'e (sağda) İstanbul Adliyesi'nde karşılama töreni düzenlendi. Adliyenin A kapısında düzenlenen törene Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun (solda), başsavcı Gürlek'e çiçek takdim etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek'e (sağda) İstanbul Adliyesi'nde...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek'e (sağda) İstanbul Adliyesi'nde karşılama töreni düzenlendi. Adliyenin A kapısında düzenlenen törene Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun (solda), başsavcı Gürlek'e çiçek takdim etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek'e (sağda) İstanbul Adliyesi'nde...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek'e (sağda) İstanbul Adliyesi'nde karşılama töreni düzenlendi. Adliyenin A kapısında düzenlenen törene Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun (solda), başsavcı Gürlek'e çiçek takdim etti.

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