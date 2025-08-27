DOLAR
İstanbul Boğazı'nda 4. Gün: Kayıp Rus Yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov İçin YTS ile Arama

İstanbul Boğazı'nda kayıp Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov için YTS ve dalış timleriyle yürütülen arama çalışmaları 4'üncü günde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:38
İstanbul Boğazı'nda 4. Gün: Kayıp Rus Yüzücü İçin Arama Sürüyor

İSTANBUL (AA) - Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Boğazı'nda kaybolan Nikolai Andreevich Svechnikov için yürüttüğü arama çalışmalarını 4'üncü gününde sürdürüyor.

Arama çalışmaları ve katılan birimler

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Svechnikov'u bulmak için Sahil Güvenlik ekipleri; botlara ek olarak Yandan Taramalı Sonar (YTS) cihazı ve Komutanlığın dalış timi personelinin belirlediği noktalarda yapılan dalışlarla aramaları kesintisiz olarak yürütüyor.

YTS cihazının önemi ve teknik özellikleri

Aramalarda kullanılan sonar cihazı, ses dalgaları yardımıyla deniz tabanının yüksek çözünürlüklü görüntüsünü üretiyor. Sistem, batık deniz aracı ve insan aramalarında 300 metreye kadar etkin şekilde kullanılabiliyor. İstanbul Boğazı gibi zor ve akıntılı sularda cihazın en önemli avantajı, kısa sürede geniş sahaları tarayabilmesi ve görüşün olmadığı sularda da etkin çalışabilmesi.

Arama sahası ve uygulanan yöntemler

YTS destekli taramalar, İstinye'den başlayarak tüm Boğaz’da ve Marmara’da belirlenen arama sahasında devam ediyor. Sahil Güvenlik dalış timleri, olayın gerçekleştiği bölge etrafında belirlenen noktalarda dalışlar gerçekleştiriyor; ayrıca dalış timleri Üsküdar açıklarında, Çengelköy ve Vaniköy hattında denize girerek arama yaptı.

Bunun yanı sıra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar da Çekmeköy sahilinde dalış yaparak su altını taradı. Arama faaliyetleri farklı ekip ve teknolojilerin koordineli çalışmasıyla sürdürülüyor.

