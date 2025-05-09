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İstanbul'da 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu Başladı

Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum, kamu diplomasisinin önemini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 15:35
İstanbul'da 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu Başladı

İstanbul'da Önemli Bir Etkinlik: 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu

Marmara Üniversitesi, 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumuna ev sahipliği yaparak, kamu diplomasisinin uluslararası ilişkilerdeki rolünü ve önemini gözler önüne seriyor. Bu anlamlı etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteği ve Anadolu Ajansının katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Marmara Üniversitesi Rektörü'nden Açıklamalar

Sempozyumun açılışında konuşan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, kamu diplomasisinin günümüzdeki kritik önemine değindi. Kurt, 'Kamu diplomasisi, uluslararası ilişkilerde güven inşa eden, farklı toplumlar arasında köprüler kuran bir araçtır' dedi.

Bu etkinlik, katılımcılara kamu diplomasisinin stratejileri ve uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi sunma fırsatı sağlamaktadır. Bireylere ve kuruluşlara, uluslararası düzeyde etkileşimde bulunma konusunda yeni yollar açmayı hedeflemektedir.

1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu, kamu diplomasisi alanındaki en etkili uygulamaların paylaşılmasına ve gelecekteki gelişmelerin yönlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan önemli bir platform olacaktır.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi...

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteklediği ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, "Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye" temasıyla düzenlenen 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda konuşma yaptı.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi...

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteklediği ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, "Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye" temasıyla düzenlenen 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda konuşma yaptı.

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