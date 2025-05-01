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İstanbul'da 1 Mayıs İçin Önemli Trafik Tedbirleri Alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar kapatıldı, metro seferleri durduruldu.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 06:48
İstanbul'da 1 Mayıs İçin Önemli Trafik Tedbirleri Alındı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İçin Trafik Önlemleri

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Taksim Meydanı başta olmak üzere, bu bölgeye çıkan yollar, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal gibi önemli semtlerdeki yollar da araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Taksim Meydanı’nı kullanmak isteyen vatandaşlar, polis ekipleri tarafından alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıldı.

Öte yandan, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattı, Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Zincirlikuyu metro durakları, tüm giriş ve çıkış noktaları dahil olmak üzere seferleri durduruldu.

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları ile Marmaray Sirkeci İstasyonu da çift taraflı olarak seferlere kapatıldı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türk Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacağını bildirmiştir.

İstanbul Valiliğinin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar...

İstanbul Valiliğinin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.

İstanbul Valiliğinin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar...

İstanbul Valiliğinin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.

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