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İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

İstanbul'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yapılacak. Detaylar için tıklayın.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 09:57
İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

İstanbul'da Kabus Gibi Elektrik Kesintileri Bekleniyor

12 Haziran 2025 Perşembe günü, İstanbul genelinde planlı elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar zor bir gün geçirecek. Şehrin pek çok ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren elektrik kesintileri yaşanacak.

Kesintiden Etkilenecek Bölgeler

İstanbul'un farklı noktalarında yaşayan bini aşkın insan, bu kesintiler nedeniyle günlük yaşamda ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacak. İşte kesintiderden etkilenecek bazı bölgeler:

  • Arnavutköy: Boyalık Mahallesi ve çevresi
  • Avcılar: Mustafa Kemalpaşa Mahallesi
  • Bağcılar: 15 Temmuz Mahallesi'nin büyük bir kısmı
  • Beylikdüzü: Dereağzı Mahallesi
  • Beşiktaş: Gayrettepe Mahallesi
  • Esenyurt: Çınar Mahallesi ve Talatpaşa Mahallesi
  • Fatih: Cibali Mahallesi
  • Şişli: Esentepe ve Fulya Mahalleleri
  • Küçükçekmece: Cennet ve Fatih Mahalleleri
  • Zeytinburnu: Seyitnizam Mahallesi

Kesintilerin saatleri ve etkilediği diğer sokaklar hakkında detaylı bilgi almak için yerel duyuruları takip etmeniz önerilir. Elektrik kesintilerinin, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde yaşamı olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Alışveriş, iş ve günlük hayatındaki planlarınızda bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

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