İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

İstanbul'da Kabus Gibi Elektrik Kesintileri Bekleniyor

12 Haziran 2025 Perşembe günü, İstanbul genelinde planlı elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar zor bir gün geçirecek. Şehrin pek çok ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren elektrik kesintileri yaşanacak.

Kesintiden Etkilenecek Bölgeler

İstanbul'un farklı noktalarında yaşayan bini aşkın insan, bu kesintiler nedeniyle günlük yaşamda ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacak. İşte kesintiderden etkilenecek bazı bölgeler:

Arnavutköy: Boyalık Mahallesi ve çevresi

Boyalık Mahallesi ve çevresi Avcılar: Mustafa Kemalpaşa Mahallesi

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Bağcılar: 15 Temmuz Mahallesi'nin büyük bir kısmı

15 Temmuz Mahallesi'nin büyük bir kısmı Beylikdüzü: Dereağzı Mahallesi

Dereağzı Mahallesi Beşiktaş: Gayrettepe Mahallesi

Gayrettepe Mahallesi Esenyurt: Çınar Mahallesi ve Talatpaşa Mahallesi

Çınar Mahallesi ve Talatpaşa Mahallesi Fatih: Cibali Mahallesi

Cibali Mahallesi Şişli: Esentepe ve Fulya Mahalleleri

Esentepe ve Fulya Mahalleleri Küçükçekmece: Cennet ve Fatih Mahalleleri

Cennet ve Fatih Mahalleleri Zeytinburnu: Seyitnizam Mahallesi

Kesintilerin saatleri ve etkilediği diğer sokaklar hakkında detaylı bilgi almak için yerel duyuruları takip etmeniz önerilir. Elektrik kesintilerinin, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde yaşamı olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Alışveriş, iş ve günlük hayatındaki planlarınızda bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.