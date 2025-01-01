İstanbul'da 2025 Coşkusu: Yeni Yıl Kutlamaları Havai Fişeklerle Başladı

İstanbul'da 2025 Yılı Coşkuyla Karşılandı

İstanbul, yeni yıla girerken büyük bir coşku ve heyecan yaşadı. Vatandaşlar ve turistler, saatler 00.00'ı gösterdiğinde geri sayım eşliğinde alkışlarla yeni yıla merhaba dedi.

Kalabalık Taksim'de Buluştu

Megakentte binlerce kişi, en işlek noktalar olan Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'deki meydanlarda bir araya geldi. Avrupa Yakası'nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaların merkezi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Kalabalık, yeni yıla sayılı dakikalar kala adeta bir insan seli oluşturdu.

Yeni Yılın İlk Dakikalarında Havai Fişek Show

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte yoğun kalabalık, geri sayım ve coşkulu alkışlar eşliğinde yeni yıl kutlamalarına başladı. Havai fişek gösterileri, gökyüzünü renklendirerek İstanbul'un simgelerinden biri haline geldi. Vatandaşlar, dans ederek ve birbirlerine sarılarak 2025'in gelişini kutladı.

Ortaköy Sahili'nde Dilek Balonları ve Eğlence

Beşiktaş'taki kutlamaların merkezi olan Ortaköy Sahili'nde, sokak sanatçılarının konseri ile birlikte eğlenceli anlar yaşandı. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen kutlamalarda, çok sayıda kişi yeni yılı havai fişek gösterisi ile karşıladı ve bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Bazı vatandaşlar, yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzüne dilek balonları bıraktı.

Nişantaşı'nda Yılbaşı Coşkusu

Nişantaşı'nda Abdi İpekçi Meydanı, yılbaşı kutlamalarının adresi oldu. Vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlenerek yeni yıla merhaba dedi. Şişli Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler, caddeyi ışıklı taklarla bezeyerek halkın yoğun ilgisini çekti. Hatıra fotoğrafları çekilerek anılar biriktirildi.

Bakırköy ve Kadıköy'de Coşkulu Geri Sayım

Bakırköy'deki Cumhuriyet Meydanı'nda da toplanan vatandaşlar, meşaleler yakarak coşkuyla yeni yıla giriş yaptı. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy'deki Çarşı ve İskele meydanlarında yüzlerce kişi, cep telefonlarının ışıklarıyla geri sayım yaparak yeni yıla girdi.

Havai Fişekler Şehri Aydınlattı

Yeni yılın gelmesiyle birlikte yaşanan havai fişek gösterileri, İstanbul'un birçok noktasından görünürken, kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Kent genelinde alınan yoğun güvenlik önlemleri, kutlamaların sorunsuz geçmesini sağladı.

İstanbul'da, binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi. Avrupa Yakası'nda, her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sayılı dakikalar kala adeta insan seli oluşturdu.

İstanbul'da, binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi. Avrupa Yakası'nda, her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sayılı dakikalar kala adeta insan seli oluşturdu.