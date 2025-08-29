DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,04 0,23%
ALTIN
4.515,03 -0,17%
BITCOIN
4.527.968,87 1,68%

İstanbul'da 30 Ağustos'ta İBB Ulaşım ve Müzeler Ücretsiz

İBB'ye ait toplu ulaşım araçları ve bazı müzeler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek; Bakırköy'de kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:39
İstanbul'da 30 Ağustos'ta İBB Ulaşım ve Müzeler Ücretsiz

İstanbul'da 30 Ağustos'ta İBB Ulaşım ve Müzeler Ücretsiz

Zafer Bayramı kutlamaları Bakırköy'de; toplu taşıma 24 saat ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait toplu ulaşım araçları ve müzeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İstanbullular, kutlama programı için 30 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelecek. Program, İBB bandosu ile başlayacak; İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın konuşmasının ardından Ceylan Ertem'in konseriyle sona erecek.

İBB'ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 30 Ağustos'ta 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), Zafer Bayramı'nda çeşitli miras mekanlarında söyleşiler, konserler, geziler, çocuk atölyeleri ve müze etkinlikleri düzenleyecek.

İstanbul Kitapçısı'nda 22-31 Ağustos tarihleri arasında seçili kitaplar Eminönü ve Beylikdüzü şubeleri'nde yüzde 20 indirimle sunulacak.

İSPARK'a bağlı hizmet veren İSTMARİN'in koordinasyonunda düzenlenecek "30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı", yelken tutkunlarını İstanbul Boğazı'nda buluşturacak.

İstanbul'un bazı müzeleri, Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbullulara ücretsiz açılacak. İBB Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos'ta 10.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Tek gün geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen ziyaretçilerin, Radar Türkiye uygulamasında yer alan "İşlemler" bölümündeki QR kod ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekecek.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı
2
Bu Hafta Vizyona Giren 12 Film: Aronofsky'nin Suçüstü Öne Çıkıyor
3
İran: Avrupa'nın 'tetik mekanizmasını' kullanmaya yasal hakkı yok
4
İstanbul'da okullar ilk ders ziline hazırlanıyor — 650 milyon liralık bakım tamam
5
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark
6
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
7
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı