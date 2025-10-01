İstanbul'da 4. Marmara Uluslararası Kent Forumu başladı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından "Çözüm Üreten Kentler" mottosuyla iki yılda bir düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu'nun (Marmara Urban Forum-MARUF) dördüncüsü İstanbul'da başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde "Tüm Mümkünlerin Kıyısında" başlığıyla düzenlenen forumun açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, dünyada savaş, soykırım, afet, iklim krizi, eşitsizlik ve adaletsizlikler yaşanırken diğer yanda bilim, teknoloji, kültür ve dayanışmanın sunduğu sınırsız imkanların bulunduğunu vurguladı.

Aslan, bu yılki forum başlığını şair Turgut Uyar'ın dizelerinden aldıklarını belirterek, "500'ün üzerinde konuşmacı ve 5 bini aşkın katılımcı ve tüm paydaşlarıyla kentlerin sorunlarını çözmek için ortak aklı çalıştıracağız" dedi.

Ulaşımdan çevreye, teknolojiden sosyal hizmetlere, kültürden kentsel dönüşüme kadar kentlere dair geniş bir gündemin ele alınacağı forumda Aslan'ın sözleri dikkat çekti: "Aklımızın bir köşesinde hep şu olacak. Kentler sadece altyapıyla, yollarla, binalarla büyümez. Kentler adaletle yükselir. Kentler dayanışmayla, kapsayıcılıkla, özgürlükle güçlenir. Bizim mücadelemiz yalnızca bugünün insanları için değil, bizden onlarca, yüzlerce yıl sonra yaşayacak kuşaklara da daha iyi bir dünya bırakmak içindir."

Gazze mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2019'dan beri düzenlenen MARUF'un yerel yönetimlerin birikimini uluslararası sahnede buluşturan önemli bir platforma dönüştüğünü söyledi. Bozbey, forumda kamu, sivil toplum ve uluslararası kurum temsilcileri, belediye başkanları, yerel yöneticiler, akademisyenler, meclis üyeleri ve iş dünyası öncülerinin bir araya geldiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçuna değinen Bozbey, "Adaletin, barışın ve insanlığın bir an önce dünyada hakim olmasını hep birlikte arzu ediyoruz ve oradaki çoluk çocuk tüm insanların öncelikle insan olma haklarının onlara verilmesi tarafındayız. Küresel Sumud Filosu'nun taşıdığı dayanışma mesajı da tüm dünyaya ayrıca insanlık dersi vermektedir. İnsanlığın ortak vicdanı bu karanlığı mutlaka yenecektir, buna inanıyoruz. Filistin'de bu mezalim altında inleyen o kardeşlerimize bu salondan selam gönderiyoruz. Aramızda Filistin'den gelen misafirlerimiz de var. Onlara da bu olumsuz koşullara rağmen buraya geldikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'ndeki tehlike

Bozbey, kirlilikle gündeme gelen Marmara Denizi'nin bölgesel risklere karşı korunması gereken bir doğal miras olduğunu belirtti. "Marmara Denizi'nin tüm canlı yapısıyla yaşatılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Marmara Denizi hepimizindir. Marmara Denizi'ne sahip çıkmak sadece bu bölgede yaşayan 30 milyon civarında insanın değil tüm ülkemizin hatta Avrupa'nın da önemli sorunudur. Marmara'ya sahip çıkmak zorundayız. Ortak akılla hareket ederek bu yaşamsal konulara yenilikçi çözümler üreteceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

Bakanlık ve yerel yönetimler işbirliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, forum kapsamında sürdürülebilir şehirler, iklim değişikliği, barınma hakkı, afetlerle mücadele, akıllı şehirler ve planlama gibi başlıkların ele alınacağını aktardı.

Konak, Bakan Murat Kurum liderliğinde belediyelerin hizmetlerinin daha etkin ve verimli olabilmesi için çalışıldığını belirterek, "Şehirlerimiz ve belediyelerimiz demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlamda belediyelerimizi son derece önemsiyor ve elimizden geldiğince belediyelerimizin taleplerine, şikayetlerine, isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Zira, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünün yeşerdiği bu topraklarda halka en yakın yönetim birimi olan belediyelerimiz altyapı, üstyapı, çevrenin korunması gibi temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyecilik ve sosyal hizmetlerde her geçen gün güçlenerek yaşlılara, engellilere dezavantajlı kesimlere ciddi anlamda el uzatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Oturumlardan kent rotalarına, atölyelerden sergilere, çarşılardan stant alanlarına kadar tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu MARUF25, Haliç Kongre Merkezi'nde 3 Ekim'e kadar devam edecek.