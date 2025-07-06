İstanbul'da 5. Uluslararası Boşnak Soykırımı Anma Koşusu Düzenlendi

İstanbul'da Anma Koşusu Gerçekleşti

Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa’da Sırplar tarafından katledilen 8 binden fazla sivilin anısına gerçekleştirildi. Bu yılki koşu, soykırımın 30. yılı kapsamında Bayrampaşa Şehir Parkı'nda yapıldı.

Başkan Sancaktar'ın Vurguları

Koşu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammet Sancaktar, etkinliğin amacının böyle acıların bir daha yaşanmaması olduğunu vurguladı. Sancaktar, "Srebrenitsa gibi şehirlerin sessiz mezarlar olmasını istemiyoruz. Bu nedenle bu tür etkinlikleri düzenliyoruz," dedi. Ayrıca, soykırım sırasında 8 bin 372 erkeğin ve çocuğun katledildiğini hatırlatarak, bu olayın Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yaşandığını belirtti.

Kaymakam Çiftçi ve Diğer Katılımcılar

Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi ise insanlık tarihinin en karanlık günlerinden birine dikkat çekti. Çiftçi, "Avrupa'nın merkezinde, güvenli bölge ilan edilen bir yerde bu vahşetin yaşandığını unutmamalıyız," diyerek, toplumsal hafızanın önemini ifade etti.

Ödüller ve Hatıra Fotoğrafları

Koşunun ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Ayrıca, etkinlikte hatıra fotoğrafları da çekildi. Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar da katıldı.

Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından Bayrampaşa'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa’da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30'uncu yılı kapsamında 5. Uluslararası Boşnak Soykırımı Anma Koşusu düzenlendi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu koşuya katıldı.

Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından Bayrampaşa'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa’da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30'uncu yılı kapsamında 5. Uluslararası Boşnak Soykırımı Anma Koşusu düzenlendi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu koşuya katıldı.