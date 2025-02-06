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İstanbul'da Afrika Ulusal Dilleri Çalıştayı İlk Kez Gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi'nde, Afrika dillerinin tarihi ve etkileşimleri üzerine önemli bir çalıştay düzenlendi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:10
İstanbul'da Afrika Ulusal Dilleri Çalıştayı İlk Kez Gerçekleştirildi

İstanbul'da Afrika Dillerine Dikkat Çekildi

İstanbul’da ilk kez, Afrika’da konuşulan dillerin ele alındığı “Afrika Ulusal Dilleri Çalıştayı” düzenlendi. Etkinlik, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Moderasyon ve Açılış Konuşması

Çalıştayın moderatörlüğünü üstlenen ve açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ahmet Kavas, İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak katılımcılara önemli bilgiler sundu. İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Afrika Araştırmacıları Derneği ve Afrika Düşünce Platformu'nun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte birçok konuşmacı ve dinleyici yer aldı.

Dilin Önemi ve Çeşitliliği

Çalıştayda, Afrika dillerinin tarihi, dilbilgisi yapısı ve diğer dillerle etkileşimleri hakkında detaylı tartışmalar yapıldı. İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aydın Özkan, Afrika’da pek çok dilin konuşulduğunu belirterek, “Fulani, Svahili, Wolof ve Amharca bunlardan birkaçı.” dedi.

Özkan, çalıştayın bu alanda yapılan çalışmaların başlangıcı olduğunu vurgulayarak, Afrika dilleri üzerine program devamlarının müjdesini verdi.

Dillerin Etkileşimi

Arapçanın Afrika dilleri üzerindeki etkisine dikkat çeken Özkan, “Svahili ya da Hausa dili gibi Afrika dillerinde Arapça kelimeler bulabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

Fulani dili hakkında bilgi veren Gineli Said İbrahim Barry ise, “Fulani dili Afrika'da 30’a yakın ülkede konuşuluyor. Bunun nedeni Fulanilerin göçebe bir toplum olmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu. Barry, Fulani dilinin Arapça başta olmak üzere farklı dillerden etkilendiğini ve Fransızca ile İngilizce konuşulan yerlerde o dillerin etkisinin görüldüğünü aktardı.

Çalıştayda Ele Alınan Diller

Çalıştayda ayrıca Amharca, Bambara, Hausa, Lingala, Mori & Dafing, Svahili ve Wolof dilleri üzerinde duruldu. Afrika'da genellikle sömürge döneminden kalan diller olan Fransızca ve İngilizce hâkim olmasına rağmen, kıtanın 1,3 milyar nüfusunun yanı sıra yaklaşık 2 bine yakın yerel dilin de kullanıldığı ifade edildi. En yaygın yerel diller arasında Fulani, Hausa, Wolof, Aramice, Svahili ve Zulu dilleri yer almakta.

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