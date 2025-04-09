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İstanbul'da Ailenin Korunması Çalıştayı Yapıldı

İstanbul'da düzenlenen çalıştayda ailenin güçlendirilmesi için önemli adımlar atıldı. Vali Gül, aileler için destek projelerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:04
İstanbul'da Ailenin Korunması Çalıştayı Yapıldı

İstanbul'da Aile Koruma Çalıştayı Düzenlendi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştay, Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nde Vali Davut Gül’ün katılımıyla yapıldı. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025’in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, çalıştayın amacını ailelerin güçlendirilmesi üzerine değerlendirmeler yapmak olarak açıkladı.

Aile Destek Projeleri ve Kardeş Aile Projesi

Çalıştayda konuşan Vali Gül, Kardeş Aile Projesi kapsamında ekonomik durumu kötü olan anne ve çocuklara kira desteği sağlandığını belirtti. Gül, İstanbul'da şartları taşıyan 1277 aile'nin %90’ının kardeş aile ile birleştirildiğini söyledi ve bu desteğin sağlanmaması durumunda ailelerin dağılmasının söz konusu olabileceğini vurguladı.

1600 Aileye Destek Hedefi

Ayrıca ekonomik durumu iyi olmayan gençlerin evlendirilmesi amacıyla 100’er bin lira tutarında evlilik desteği sağlandığını ifade eden Gül, İstanbul'daki hedeflerinin yaklaşık 1600 aile olduğunu dile getirdi.

Vali Gül, sokakta yaşam mücadelesi veren bireyler için de düzenli barınma ve rehberlik hizmetleri sunulacağının altını çizdi.

Okul Terkine Karşı Önlemler

Başarılı bir eğitim için dezavantajlı mahallelerde Ödev Evleri açılacağını müjdeleyen Gül, çocukların eğitiminin devam etmesi ve sokaklarda dilendirilmesinin önlenmesi adına adımlar atılacağını belirtti.

Çalıştay Sonrası Eylem Planı Hazırlanacak

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ömer Turan, çalıştayın sonuçlarının yıl içinde hayata geçirileceğini ve eylem planları ile birlikte ailenin korunmasını ve güçlendirilmesini sağlayacaklarını ekledi.

Çalıştayda, ailenin korunmasına yönelik birçok başlıkta stratejiler tartışıldı ve bu süreçte kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşların bir araya gelerek çözümler üreteceği vurgulandı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon...

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı" Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nde düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, çalıştayda konuşma yaptı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon...

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı" Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nde düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, çalıştayda konuşma yaptı.

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