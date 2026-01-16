İstanbul'da Ara Tatil Trafiği: Yoğunluk %85'e Çıktı

İstanbul'da mesai çıkışı ve 2 haftalık ara tatilin başlamasıyla trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 85'e yükseldi; D-100, Merter ve Cevizlibağ'da uzun kuyruklar oluştu.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 19:43
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:43
İstanbul'da Ara Tatil Trafiği: Yoğunluk %85'e Çıktı

İstanbul'da Ara Tatil Trafiği: Yoğunluk %85'e Çıktı

Mesai çıkışı ve ara tatil ulaşımı aksattı

İstanbul'da okullarda başlayan 2 haftalık ara tatil, akşam saatlerinde trafikte belirgin bir yoğunlaşmaya neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, saat 17:30 itibariyle Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu %85 seviyesine ulaştı.

Hem mesai çıkışı trafiği hem de tatil hareketliliği, özellikle D-100 Karayolu ve bağlantı yollarında sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.

Mega kentin her iki yakasına giden güzergâhlarda, Merter ve Cevizlibağ noktalarında araçlar uzun kuyruklar oluşturarak ulaşımda aksamalara yol açtı.

İstanbul’da ara tatilin başlamasıyla trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı

İstanbul’da ara tatilin başlamasıyla trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran'ın 'Kalabarg' Elektronik Kuponu: Yaşam Pahalılığına Yeni Çözüm
2
ATÜ ve Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi'nden akademik iş birliği adımı
3
Başkan Aydın Şerife Bacı'da Özel Gereksinimli Çocukların Karne Sevincine Ortak Oldu
4
İstanbul'da Karne Heyecanı: Vali Davut Gül 300 Yeni Anaokulu Açıklaması
5
Şuhut'ta Karne Sevinci: 2025-2026 Dönemi Sona Erdi
6
Söğüt-Bozüyük Kara Yolu 2026 Yatırım Programına Alındı
7
Derya Çayırgan'ın 'Biriktirip Aldım' Dediği Lüks Rezidans Havadan Görüntülendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları