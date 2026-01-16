İstanbul'da Ara Tatil Trafiği: Yoğunluk %85'e Çıktı

Mesai çıkışı ve ara tatil ulaşımı aksattı

İstanbul'da okullarda başlayan 2 haftalık ara tatil, akşam saatlerinde trafikte belirgin bir yoğunlaşmaya neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, saat 17:30 itibariyle Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu %85 seviyesine ulaştı.

Hem mesai çıkışı trafiği hem de tatil hareketliliği, özellikle D-100 Karayolu ve bağlantı yollarında sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.

Mega kentin her iki yakasına giden güzergâhlarda, Merter ve Cevizlibağ noktalarında araçlar uzun kuyruklar oluşturarak ulaşımda aksamalara yol açtı.

